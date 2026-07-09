Cum a păgubit o firmă statul român cu 26 de milioane de lei din streaming

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit un prejudiciu de 26,36 milioane de lei provocat bugetului de stat de o companie care organiza și transmitea online gale de arte marțiale mixte (MMA), fără să declare veniturile obținute din abonamente și alte activități conexe.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), au identificat o fraudă fiscală de 26,36 milioane de lei în urma verificărilor efectuate la o companie care organiza și difuza online turnee de arte marțiale mixte (MMA).
Potrivit unui comunicat al ANAF, societatea comercializa abonamente lunare, ID-uri de participare și coduri de acces pentru vizionarea luptelor pe platforme de streaming, însă veniturile încasate nu erau înregistrate în contabilitate.
Peste 30.000 de abonați plătitori în fiecare lună
Inspectorii Antifraudă au stabilit că firma încasa lunar bani de la o bază medie de peste 30.000 de abonați plătitori, fără să declare aceste sume și fără să achite obligațiile fiscale aferente.
În urma investigației, autoritățile au descoperit și o a doua componentă a mecanismului de evaziune fiscală.
Venituri nedeclarate din pariuri și cazinouri online
Potrivit ANAF, compania obținea venituri suplimentare din afilierea cu alte activități desfășurate de un grup de trei firme controlate de aceiași asociați, inclusiv din organizarea de evenimente și promovarea platformelor de pariuri și cazinouri online.
„Prin această componentă, prin care audiența atrasă de luptele MMA era direcționată către platforme de pariuri și cazinouri online, firma s-a sustras de la plata unor obligații fiscale”, se arată în comunicatul instituției.
ANAF va sesiza organele de urmărire penală
Prin cumularea tuturor veniturilor nedeclarate identificate în perioada verificată, inspectorii Antifraudă au calculat un prejudiciu total de 26,36 milioane de lei adus bugetului de stat.
Având în vedere gravitatea faptelor constatate, ANAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente.
Instituția precizează că verificările privind veniturile obținute din difuzarea online de conținut multimedia vor continua, în cadrul acțiunilor de combatere a evaziunii fiscale și de asigurare a unui mediu concurențial echitabil pentru contribuabilii care respectă legea.