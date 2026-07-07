Parlamentul European aprobă 144,1 milioane de euro pentru România, Spania și Cipru după dezastrele din 2025

Parlamentul European a aprobat marți alocarea a 144,1 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea României, Spaniei și Ciprului, afectate de incendii forestiere, inundații și valuri de caniculă în 2025.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Parlamentul Europeandezastre naturale