Se ieftinesc carburanții? Ilie Bolojan spune când ar putea începe scăderea prețurilor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 iul. 2026, 16:36

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat joi că prețurile la carburanți ar putea începe să scadă în perioada următoare, pe măsură ce companiile vor pune în vânzare stocuri de combustibil achiziționate la prețuri mai mici. Potrivit acestuia, în a doua jumătate a lunii iulie, tarifele la pompă ar putea reveni aproape de nivelurile dinaintea lunii martie.

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