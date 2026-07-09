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Alina Gorghiu, atac dur la Ilie Bolojan: „Un partid nu poate fi condus după bunul plac al unui om”

Realitatea de Botosani
Scris de Realitatea de Botosani Publicat: 9 iul. 2026, 15:20

Un partid nu e obligat să‑și urmeze orbește șeful”, a declarat Alina Gorghiu, în exclusivitate la Realitatea Plus, după ce instanța a anulat deciziile luate în congresul extraordinar al PNL. Vicepreședintele PNL susține că Ilie Bolojan a lansat un atac de discreditare la adresa instanței, în loc să accepte hotărârea care „i‑a amintit că trebuie să respecte legea”.

Vicepreședintele partidului, Alina Gorghiu, fost președinte PNL, a subliniat că hotărârea instanței nu reprezintă o victorie a unei tabere, ci o reafirmare a regulilor de funcționare într-un partid democratic:
„Această soluție dată de instanță nu e victoria unei tabere față de cealaltă, însă este confirmarea unui principiu simplu… un partid nu poate fi condus prin decizii luate cu încălcarea regulilor, cu abuzuri, cu încălcarea legii și a statutului.”

Gorghiu a criticat și reacțiile unor lideri liberali, făcând referire directă la Ilie Bolojan:
„Constatăm că e mai simplu și mai onest în România să respecți legea decât să discreditezi instanța care îți amintește că trebuie să o respecți.”

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