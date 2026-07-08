Harta salariilor după primul an de austeritate. Cât au pierdut românii din cauza inflației

Publicat 8 iul. 2026, 15:30 Sursă realitatea.net

Creșterea veniturilor a fost anulată de inflația record, iar diferențele sunt din ce în ce mai mari între domenii. Ultimele date INS arată că dacă în industria petrolului venitul mediu depășește 15.000 de lei, un angajat din Horeca abia încasează puțin peste 3.000 de lei. Jurnalistul Realitatea PLUS, Georgia Pietreanu ne spune cum arată cifrele.

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