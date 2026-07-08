Economie· 2 min citire

Prețul petrolului crește cu aproape 2% după atacurile SUA asupra Iranului și noile sancțiuni impuse Teheranului

Prețul petrolului, în creștere

Prețul petrolului, în creștere

Scris deStoica Marian
Publicat8 iul. 2026, 08:16
Sursărealitatea.net

Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 2%, pe fondul temerilor legate de escaladarea tensiunilor în zona Strâmtorii Ormuz. Creșterea vine după ce Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului și au reimpus sancțiunile asupra exporturilor iraniene de țiței.

Cotația petrolului Brent a crescut cu 1,9%, până la 75,54 dolari pe baril.

În același timp, petrolul West Texas Intermediate, cunoscut ca WTI, s-a apreciat tot cu 1,9%, ajungând la 71,81 dolari pe baril. Creșterea a venit după ce armata americană a anunțat că a efectuat lovituri aeriene împotriva Iranului. Atacurile au fost prezentate ca răspuns la incidentele în care trei nave comerciale aflate în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz au fost lovite.

Sancțiuni mai dure pentru petrolul iranian

Tot marți, administrația americană a reimpus sancțiunile asupra exporturilor de petrol iranian. Decizia vine după ce anterior fusese permisă continuarea vânzărilor până la 21 august, în baza memorandumului de înțelegere dintre Washington și Teheran. Noua măsură reduce perioada de tranziție, iar termenul limită a fost stabilit pentru 17 iulie, scrie Reuters.

Atacurile și sancțiunile au venit după ce trei petroliere au raportat că au fost lovite de proiectile neidentificate în și în apropierea Strâmtorii Ormuz. Qatarul și Arabia Saudită au dat vina pe Iran pentru două dintre atacuri, în ciuda armistițiului dintre Teheran și Washington. În urma operațiunilor ofensive, Iranul a răspuns, declarând: „Forțele Armate ale Republicii Islamice Iran vor oferi un răspuns zdrobitor față de agresiunea și acțiunile teroriste ale SUA”.

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