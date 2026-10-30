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5 nov. 2026, 15:18
Ionuț Nichita
Femeie atacată de în Botoșani, proprietarul amendat cu 6.000 de lei
5 nov. 2026, 14:46
Stoica Marian
Alertă DNSC: escrocii folosesc numele Netflix pentru a fura datele cardurilor bancare
5 nov. 2026, 14:06
Ionut Dumitrescu
Cubanez cu rezidență în Rusia arestat preventiv în lipsă în România pentru instigare la acte de diversiune
5 nov. 2026, 10:27
Stoica Marian
Percheziții în România, Germania și Austria împotriva unei grupări de trafic de persoane
5 nov. 2026, 09:26
Stoica Marian
Pensiile din decembrie 2026 ajung mai devreme. Poșta Română a anunțat data până la care vor fi distribuiți banii
Alertă DNSC: escrocii folosesc numele Netflix pentru a fura datele cardurilor bancare
5 nov. 2026, 14:46
Cubanez cu rezidență în Rusia arestat preventiv în lipsă în România pentru instigare la acte de diversiune
5 nov. 2026, 14:06
Percheziții în România, Germania și Austria împotriva unei grupări de trafic de persoane
5 nov. 2026, 10:27
Pensiile din decembrie 2026 ajung mai devreme. Poșta Română a anunțat data până la care vor fi distribuiți banii
5 nov. 2026, 09:26
România, printre țările europene cu cele mai mari scumpiri la alimente. Prețurile au crescut cu peste 50% în cinci ani
5 nov. 2026, 09:19
Vacanțe pe litoral în vara lui 2027, de la 68 de lei pe noapte. Reduceri de până la 70% de Black Weekend
5 nov. 2026, 08:55
Descinderi de amploare în toată România! 397 de percheziții în Operațiunea Jupiter 6
5 nov. 2026, 08:40
Franța, în pragul unor noi proteste de amploare! 70.000 de polițiști mobilizați
5 nov. 2026, 08:27
Costurile pregătirii mașinii pentru iarnă: anvelope, montaj și verificări obligatorii
5 nov. 2026, 08:22
Atac armat la un complex bancar din Florida! O femeie a fost ucisă, iar atacatorul a fost împușcat mortal
5 nov. 2026, 08:17
Anca Alexandrescu dezvăluie jocurile din spatele ușilor închise la Culisele Statului Paralel
4 nov. 2026, 16:37
Ministrul Dezvoltării promite modificări la Codul Urbanismului pentru balcoanele închise
4 nov. 2026, 14:56
Explozia din Rahova: șase inculpați, trimiși în judecată după tragedia soldată cu patru morți. Procurorii dezvăluie cum s-a produs dezastrul
4 nov. 2026, 14:34
Două cazuri de șoferi băuți în Botoșani: unul fără permis, celălalt cu alcoolemie de 1,22 mg/l
4 nov. 2026, 12:59
Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, în premieră la Realitatea Plus
4 nov. 2026, 12:47
Întreruperi programate la energia electrică în Botoșani și în două localități din județ
4 nov. 2026, 09:31
Cutremur în România, miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
4 nov. 2026, 09:17
Legea motocicliștilor promulgată: acces pe benzile de autobuz și spații de siguranță în trafic
4 nov. 2026, 08:39
Operațiunea Jupiter 6 continuă în România. Sute de percheziții în București și în țară
4 nov. 2026, 08:22
Melania Trump, mediator între Moscova și Kiev. Relatare de Ana Maria Păcuraru
3 nov. 2026, 18:02
Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, în premieră la Realitatea Plus: „Cine e Roxana Iliescu?”
3 nov. 2026, 11:30
Peste 250 de magazine participă la campania reducerilor de Black Friday. Alertă DNSC privind fraudele online
2 nov. 2026, 14:50
Peste 65% dintre românii care folosesc internetul au fost expuși tentativelor de fraudă și dezinformare
2 nov. 2026, 14:43
Percheziții în Botoșani: furt de carburant și lucrări publice supraevaluate
2 nov. 2026, 14:43
Operațiunea Jupiter: 202 percheziții domiciliare în țară pentru infracțiuni economice și silvice
2 nov. 2026, 13:54
IGSU: Peste 1.500 de mașini au luat foc anul acesta. Ce sfaturi dau pompierii pentru sezonul rece
2 nov. 2026, 12:44
Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, despre interviul care a marcat-o: „Am leșinat la propriu”
2 nov. 2026, 12:09
Ultrașii lui Dinamo se delimitează de suveraniști: mesajul afișat în peluză
2 nov. 2026, 09:02
Incendiu puternic într-o gospodărie din Albești, județul Botoșani
2 nov. 2026, 08:49
Cod portocaliu de inundații pe râuri din Gorj, Mehedinți, Vâlcea și Argeș până luni
1 nov. 2026, 13:23
MAI intensifică măsurile de siguranță în școli: peste 690 de microbuze controlate
1 nov. 2026, 12:43
Moșii de toamnă 2026: Data exactă și tradițiile pentru Sâmbăta Morților
1 nov. 2026, 12:21
Cod portocaliu de ploi şi ninsori în mai multe județe din țară
1 nov. 2026, 10:46
Patru cutremure în zona Vrancea, cel mai puternic cu magnitudinea 3,6
1 nov. 2026, 09:07
Indexarea pensiilor în 2027: estimare preliminară de 7,3% și impact bugetar de 9,6 miliarde de lei
31 oct. 2026, 22:10
Poliția Botoșani: peste 200 de amenzi și 10 permise reținute în ultimele 24 de ore
31 oct. 2026, 18:25
RO-Alert în Iași și Neamț după detectarea unei ținte aeriene la granița cu Moldova
31 oct. 2026, 18:08
Un șofer de 68 de ani din Botoșani a fost rănit după ce s-a răsturnat cu un autotren pe DN 17
31 oct. 2026, 13:41
Guvernul elimină din SGR câteva măsuri care ar fi trebuit să fie implementate
31 oct. 2026, 11:23
Cum recunoști o platformă online ușor de folosit? Repere utile în 2026
30 oct. 2026, 15:20
Sinodul BOR avertizează asupra grupărilor schimatice de preoți care cer donații credincioșilor
30 oct. 2026, 14:53
Jocuri online populare în 2026: de la fotbal virtual la competiții și lumi fantastice
30 oct. 2026, 14:07
Ministrul Agriculturii va cere Guvernului reluarea exporturilor de ovine și caprine în țări terțe în câteva săptămâni
30 oct. 2026, 13:20
Guvernul prelungiște cu trei luni măsurile de limitare a prețului motorinei
30 oct. 2026, 13:11
Tichetele de masă ar putea ajunge la 50 de lei în noiembrie. Peste 3,2 milioane de angajați ar putea beneficia de majorare
30 oct. 2026, 11:48
Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Claudiu Adam, despre cel mai înfricoșător moment trăit pe circuit: „M-am speriat și nu din vina mea”
30 oct. 2026, 11:16
Cod galben de ploi în cinci județe și ninsori în Carpații Meridionali
30 oct. 2026, 11:15
Prognoza meteo pe noiembrie 2026: temperaturi mai scăzute în prima săptămână
30 oct. 2026, 10:13
A început perioada reducerilor de Black Friday. DNSC, avertisment pentru români
30 oct. 2026, 09:53
5 nov. 2026, 09:19
Stoica Marian
România, printre țările europene cu cele mai mari scumpiri la alimente. Prețurile au crescut cu peste 50% în cinci ani
5 nov. 2026, 08:55
Stoica Marian
Vacanțe pe litoral în vara lui 2027, de la 68 de lei pe noapte. Reduceri de până la 70% de Black Weekend
5 nov. 2026, 08:40
Stoica Marian
Descinderi de amploare în toată România! 397 de percheziții în Operațiunea Jupiter 6
5 nov. 2026, 08:27
Stoica Marian
Franța, în pragul unor noi proteste de amploare! 70.000 de polițiști mobilizați
5 nov. 2026, 08:22
Ionut Dumitrescu
Costurile pregătirii mașinii pentru iarnă: anvelope, montaj și verificări obligatorii
5 nov. 2026, 08:17
Stoica Marian
Atac armat la un complex bancar din Florida! O femeie a fost ucisă, iar atacatorul a fost împușcat mortal
4 nov. 2026, 16:37
Ionuț Nichita
Anca Alexandrescu dezvăluie jocurile din spatele ușilor închise la Culisele Statului Paralel
4 nov. 2026, 14:56
Ionut Dumitrescu
Ministrul Dezvoltării promite modificări la Codul Urbanismului pentru balcoanele închise
4 nov. 2026, 14:34
Ionut Dumitrescu
Explozia din Rahova: șase inculpați, trimiși în judecată după tragedia soldată cu patru morți. Procurorii dezvăluie cum s-a produs dezastrul
4 nov. 2026, 12:59
Ionut Dumitrescu
Două cazuri de șoferi băuți în Botoșani: unul fără permis, celălalt cu alcoolemie de 1,22 mg/l
4 nov. 2026, 12:47
Realitatea de Botosani
Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, în premieră la Realitatea Plus
4 nov. 2026, 09:31
Ionut Dumitrescu
Întreruperi programate la energia electrică în Botoșani și în două localități din județ
4 nov. 2026, 09:17
Stoica Marian
Cutremur în România, miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
4 nov. 2026, 08:39
Ionut Dumitrescu
Legea motocicliștilor promulgată: acces pe benzile de autobuz și spații de siguranță în trafic
4 nov. 2026, 08:22
Stoica Marian
Operațiunea Jupiter 6 continuă în România. Sute de percheziții în București și în țară
3 nov. 2026, 18:02
Ionuț Nichita
Melania Trump, mediator între Moscova și Kiev. Relatare de Ana Maria Păcuraru
3 nov. 2026, 11:30
Realitatea de Botosani
Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, în premieră la Realitatea Plus: „Cine e Roxana Iliescu?”
2 nov. 2026, 14:50
Stoica Marian
Peste 250 de magazine participă la campania reducerilor de Black Friday. Alertă DNSC privind fraudele online
2 nov. 2026, 14:43
Stoica Marian
Peste 65% dintre românii care folosesc internetul au fost expuși tentativelor de fraudă și dezinformare
2 nov. 2026, 14:43
Ionut Dumitrescu
Percheziții în Botoșani: furt de carburant și lucrări publice supraevaluate
2 nov. 2026, 13:54
Ionut Dumitrescu
Operațiunea Jupiter: 202 percheziții domiciliare în țară pentru infracțiuni economice și silvice
2 nov. 2026, 12:44
Ionut Dumitrescu
IGSU: Peste 1.500 de mașini au luat foc anul acesta. Ce sfaturi dau pompierii pentru sezonul rece
2 nov. 2026, 12:09
Realitatea de Botosani
Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, despre interviul care a marcat-o: „Am leșinat la propriu”
2 nov. 2026, 09:02
Stoica Marian
Ultrașii lui Dinamo se delimitează de suveraniști: mesajul afișat în peluză
2 nov. 2026, 08:49
Ionut Dumitrescu
Incendiu puternic într-o gospodărie din Albești, județul Botoșani
1 nov. 2026, 13:23
Ionut Dumitrescu
Cod portocaliu de inundații pe râuri din Gorj, Mehedinți, Vâlcea și Argeș până luni
1 nov. 2026, 12:43
Ionut Dumitrescu
MAI intensifică măsurile de siguranță în școli: peste 690 de microbuze controlate
1 nov. 2026, 12:21
Ionut Dumitrescu
Moșii de toamnă 2026: Data exactă și tradițiile pentru Sâmbăta Morților
1 nov. 2026, 10:46
Ionut Dumitrescu
Cod portocaliu de ploi şi ninsori în mai multe județe din țară
1 nov. 2026, 09:07
Ionut Dumitrescu
Patru cutremure în zona Vrancea, cel mai puternic cu magnitudinea 3,6
31 oct. 2026, 22:10
Ionut Dumitrescu
Indexarea pensiilor în 2027: estimare preliminară de 7,3% și impact bugetar de 9,6 miliarde de lei
31 oct. 2026, 18:25
Ionut Dumitrescu
Poliția Botoșani: peste 200 de amenzi și 10 permise reținute în ultimele 24 de ore
31 oct. 2026, 18:08
Ionut Dumitrescu
RO-Alert în Iași și Neamț după detectarea unei ținte aeriene la granița cu Moldova
31 oct. 2026, 13:41
Ionut Dumitrescu
Un șofer de 68 de ani din Botoșani a fost rănit după ce s-a răsturnat cu un autotren pe DN 17
31 oct. 2026, 11:23
Ionut Dumitrescu
Guvernul elimină din SGR câteva măsuri care ar fi trebuit să fie implementate
30 oct. 2026, 15:20
Realitatea de Botosani
Cum recunoști o platformă online ușor de folosit? Repere utile în 2026
30 oct. 2026, 14:53
Ionut Dumitrescu
Sinodul BOR avertizează asupra grupărilor schimatice de preoți care cer donații credincioșilor
30 oct. 2026, 14:07
Realitatea de Botosani
Jocuri online populare în 2026: de la fotbal virtual la competiții și lumi fantastice
30 oct. 2026, 13:20
Daniel Onescu
Ministrul Agriculturii va cere Guvernului reluarea exporturilor de ovine și caprine în țări terțe în câteva săptămâni
30 oct. 2026, 13:11
Daniel Onescu
Guvernul prelungiște cu trei luni măsurile de limitare a prețului motorinei
30 oct. 2026, 11:48
Stoica Marian
Tichetele de masă ar putea ajunge la 50 de lei în noiembrie. Peste 3,2 milioane de angajați ar putea beneficia de majorare
30 oct. 2026, 11:16
Realitatea de Botosani
Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Claudiu Adam, despre cel mai înfricoșător moment trăit pe circuit: „M-am speriat și nu din vina mea”
30 oct. 2026, 11:15
Ionut Dumitrescu
Cod galben de ploi în cinci județe și ninsori în Carpații Meridionali
30 oct. 2026, 10:13
Ionut Dumitrescu
Prognoza meteo pe noiembrie 2026: temperaturi mai scăzute în prima săptămână
30 oct. 2026, 09:53
Stoica Marian
A început perioada reducerilor de Black Friday. DNSC, avertisment pentru români
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