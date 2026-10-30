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Alertă DNSC: escrocii folosesc numele Netflix pentru a fura datele cardurilor bancare

Alertă DNSC: escrocii folosesc numele Netflix pentru a fura datele cardurilor bancare

Cubanez cu rezidență în Rusia arestat preventiv în lipsă în România pentru instigare la acte de diversiune

Cubanez cu rezidență în Rusia arestat preventiv în lipsă în România pentru instigare la acte de diversiune

Percheziții în România, Germania și Austria împotriva unei grupări de trafic de persoane

Percheziții în România, Germania și Austria împotriva unei grupări de trafic de persoane

Pensiile din decembrie 2026 ajung mai devreme. Poșta Română a anunțat data până la care vor fi distribuiți banii

Pensiile din decembrie 2026 ajung mai devreme. Poșta Română a anunțat data până la care vor fi distribuiți banii

România, printre țările europene cu cele mai mari scumpiri la alimente. Prețurile au crescut cu peste 50% în cinci ani

România, printre țările europene cu cele mai mari scumpiri la alimente. Prețurile au crescut cu peste 50% în cinci ani

Vacanțe pe litoral în vara lui 2027, de la 68 de lei pe noapte. Reduceri de până la 70% de Black Weekend

Vacanțe pe litoral în vara lui 2027, de la 68 de lei pe noapte. Reduceri de până la 70% de Black Weekend

Descinderi de amploare în toată România! 397 de percheziții în Operațiunea Jupiter 6

Descinderi de amploare în toată România! 397 de percheziții în Operațiunea Jupiter 6

Franța, în pragul unor noi proteste de amploare! 70.000 de polițiști mobilizați

Franța, în pragul unor noi proteste de amploare! 70.000 de polițiști mobilizați

Costurile pregătirii mașinii pentru iarnă: anvelope, montaj și verificări obligatorii

Costurile pregătirii mașinii pentru iarnă: anvelope, montaj și verificări obligatorii

Atac armat la un complex bancar din Florida! O femeie a fost ucisă, iar atacatorul a fost împușcat mortal

Atac armat la un complex bancar din Florida! O femeie a fost ucisă, iar atacatorul a fost împușcat mortal

Anca Alexandrescu dezvăluie jocurile din spatele ușilor închise la Culisele Statului Paralel

Anca Alexandrescu dezvăluie jocurile din spatele ușilor închise la Culisele Statului Paralel

Ministrul Dezvoltării promite modificări la Codul Urbanismului pentru balcoanele închise

Ministrul Dezvoltării promite modificări la Codul Urbanismului pentru balcoanele închise

Explozia din Rahova: șase inculpați, trimiși în judecată după tragedia soldată cu patru morți. Procurorii dezvăluie cum s-a produs dezastrul

Explozia din Rahova: șase inculpați, trimiși în judecată după tragedia soldată cu patru morți. Procurorii dezvăluie cum s-a produs dezastrul

Două cazuri de șoferi băuți în Botoșani: unul fără permis, celălalt cu alcoolemie de 1,22 mg/l

Două cazuri de șoferi băuți în Botoșani: unul fără permis, celălalt cu alcoolemie de 1,22 mg/l

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, în premieră la Realitatea Plus

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, în premieră la Realitatea Plus

Întreruperi programate la energia electrică în Botoșani și în două localități din județ

Întreruperi programate la energia electrică în Botoșani și în două localități din județ

Cutremur în România, miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs

Cutremur în România, miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs

Legea motocicliștilor promulgată: acces pe benzile de autobuz și spații de siguranță în trafic

Legea motocicliștilor promulgată: acces pe benzile de autobuz și spații de siguranță în trafic

Operațiunea Jupiter 6 continuă în România. Sute de percheziții în București și în țară

Operațiunea Jupiter 6 continuă în România. Sute de percheziții în București și în țară

Melania Trump, mediator între Moscova și Kiev. Relatare de Ana Maria Păcuraru

Melania Trump, mediator între Moscova și Kiev. Relatare de Ana Maria Păcuraru

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, în premieră la Realitatea Plus: „Cine e Roxana Iliescu?”

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, în premieră la Realitatea Plus: „Cine e Roxana Iliescu?”

Peste 250 de magazine participă la campania reducerilor de Black Friday. Alertă DNSC privind fraudele online

Peste 250 de magazine participă la campania reducerilor de Black Friday. Alertă DNSC privind fraudele online

Peste 65% dintre românii care folosesc internetul au fost expuși tentativelor de fraudă și dezinformare

Peste 65% dintre românii care folosesc internetul au fost expuși tentativelor de fraudă și dezinformare

Percheziții în Botoșani: furt de carburant și lucrări publice supraevaluate

Percheziții în Botoșani: furt de carburant și lucrări publice supraevaluate

Operațiunea Jupiter: 202 percheziții domiciliare în țară pentru infracțiuni economice și silvice

Operațiunea Jupiter: 202 percheziții domiciliare în țară pentru infracțiuni economice și silvice

IGSU: Peste 1.500 de mașini au luat foc anul acesta. Ce sfaturi dau pompierii pentru sezonul rece

IGSU: Peste 1.500 de mașini au luat foc anul acesta. Ce sfaturi dau pompierii pentru sezonul rece

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, despre interviul care a marcat-o: „Am leșinat la propriu”

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, despre interviul care a marcat-o: „Am leșinat la propriu”

Ultrașii lui Dinamo se delimitează de suveraniști: mesajul afișat în peluză

Ultrașii lui Dinamo se delimitează de suveraniști: mesajul afișat în peluză

Incendiu puternic într-o gospodărie din Albești, județul Botoșani

Incendiu puternic într-o gospodărie din Albești, județul Botoșani

Cod portocaliu de inundații pe râuri din Gorj, Mehedinți, Vâlcea și Argeș până luni

Cod portocaliu de inundații pe râuri din Gorj, Mehedinți, Vâlcea și Argeș până luni

MAI intensifică măsurile de siguranță în școli: peste 690 de microbuze controlate

MAI intensifică măsurile de siguranță în școli: peste 690 de microbuze controlate

Moșii de toamnă 2026: Data exactă și tradițiile pentru Sâmbăta Morților

Moșii de toamnă 2026: Data exactă și tradițiile pentru Sâmbăta Morților

Cod portocaliu de ploi şi ninsori în mai multe județe din țară

Cod portocaliu de ploi şi ninsori în mai multe județe din țară

Patru cutremure în zona Vrancea, cel mai puternic cu magnitudinea 3,6

Patru cutremure în zona Vrancea, cel mai puternic cu magnitudinea 3,6

Indexarea pensiilor în 2027: estimare preliminară de 7,3% și impact bugetar de 9,6 miliarde de lei

Indexarea pensiilor în 2027: estimare preliminară de 7,3% și impact bugetar de 9,6 miliarde de lei

Poliția Botoșani: peste 200 de amenzi și 10 permise reținute în ultimele 24 de ore

Poliția Botoșani: peste 200 de amenzi și 10 permise reținute în ultimele 24 de ore

RO-Alert în Iași și Neamț după detectarea unei ținte aeriene la granița cu Moldova

RO-Alert în Iași și Neamț după detectarea unei ținte aeriene la granița cu Moldova

Un șofer de 68 de ani din Botoșani a fost rănit după ce s-a răsturnat cu un autotren pe DN 17

Un șofer de 68 de ani din Botoșani a fost rănit după ce s-a răsturnat cu un autotren pe DN 17

Guvernul elimină din SGR câteva măsuri care ar fi trebuit să fie implementate

Guvernul elimină din SGR câteva măsuri care ar fi trebuit să fie implementate

Cum recunoști o platformă online ușor de folosit? Repere utile în 2026

Cum recunoști o platformă online ușor de folosit? Repere utile în 2026

Sinodul BOR avertizează asupra grupărilor schimatice de preoți care cer donații credincioșilor

Sinodul BOR avertizează asupra grupărilor schimatice de preoți care cer donații credincioșilor

Jocuri online populare în 2026: de la fotbal virtual la competiții și lumi fantastice

Jocuri online populare în 2026: de la fotbal virtual la competiții și lumi fantastice

Ministrul Agriculturii va cere Guvernului reluarea exporturilor de ovine și caprine în țări terțe în câteva săptămâni

Ministrul Agriculturii va cere Guvernului reluarea exporturilor de ovine și caprine în țări terțe în câteva săptămâni

Guvernul prelungiște cu trei luni măsurile de limitare a prețului motorinei

Guvernul prelungiște cu trei luni măsurile de limitare a prețului motorinei

Tichetele de masă ar putea ajunge la 50 de lei în noiembrie. Peste 3,2 milioane de angajați ar putea beneficia de majorare

Tichetele de masă ar putea ajunge la 50 de lei în noiembrie. Peste 3,2 milioane de angajați ar putea beneficia de majorare

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Claudiu Adam, despre cel mai înfricoșător moment trăit pe circuit: „M-am speriat și nu din vina mea”

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Claudiu Adam, despre cel mai înfricoșător moment trăit pe circuit: „M-am speriat și nu din vina mea”

Cod galben de ploi în cinci județe și ninsori în Carpații Meridionali

Cod galben de ploi în cinci județe și ninsori în Carpații Meridionali

Prognoza meteo pe noiembrie 2026: temperaturi mai scăzute în prima săptămână

Prognoza meteo pe noiembrie 2026: temperaturi mai scăzute în prima săptămână

A început perioada reducerilor de Black Friday. DNSC, avertisment pentru români

A început perioada reducerilor de Black Friday. DNSC, avertisment pentru români

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