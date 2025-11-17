Târgurile de Crăciun 2025 atrag deja turiști: orașele în care rezervările au explodat
Primele târguri de Crăciun din acest an s-au deschis pe 14 noiembrie, la Sibiu și Craiova, unde piețele centrale s-au umplut de luminițe, decoruri de sezon și activități pentru toate vârstele.
Târgurile de Crăciun 2025 atrag deja turiști: orașele în care rezervările au explodat
În următoarele săptămâni, rând pe rând, își deschid porțile și piețele festive din Cluj-Napoca, Alba Iulia, Timișoara, București, Oradea, Brașov și Iași. Fiecare oraș mizează pe un concept propriu, cu spectacole, concerte, preparate tradiționale și zone dedicate meșteșugarilor.
Iluminatul festiv și amenajările tematice contribuie peste tot la atmosfera de sărbătoare. Conform Mediafax, cele mai căutate destinații de către turiști rămân Brașovul, Sibiul și Bucureștiul, urmate de Craiova, Oradea și Cluj-Napoca.
Prețul mediu al unui sejur în perioada târgurilor se situează între 160 și 225 de euro, în funcție de oraș și de tipul cazării. Brașovul ocupă primul loc cu o medie de 226 de euro, fiind una dintre destinațiile preferate.
La Sibiu și Cluj-Napoca, tarifele se învârt în jurul a 160–165 de euro, iar în București media este de aproximativ 185 de euro, capitala având avantajul celor trei târguri desfășurate simultan: Piața Constituției, Parcul Drumul Taberei și Hala Laminor.
La Iași, o rezervare costă în medie 206 euro, în timp ce Craiova și Oradea se mențin la aproximativ 165 de euro. Deși hotelurile sunt în continuare opțiunea principală pentru vizitatori, crește vizibil cererea pentru apartamente și pensiuni, mai ales în Sibiu, Timișoara și Oradea.
De asemenea, turiștii își planifică sejururile în funcție de oferta fiecărui oraș și de numărul târgurilor pe care vor să le viziteze. În București, mulți aleg să petreacă mai multe nopți pentru a putea vedea toate atracțiile, în timp ce Brașovul și Iașiul sunt preferate pentru escapade scurte, cu o medie de două nopți.