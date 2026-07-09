Raed Arafat, prima reacție după ce procurorii i-au pus sechestru pe avere:”Sunt victima incompetenței instituțiilor statului” -VIDEO

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a reacționat joi după-amiază, după ce procurorii militari i-au pus sechestru pe avere în dosarul elicopterului SMURD cumpărat din Marea Britanie, și a subliniat că este nevinovat, dar și că este victima incompetenței instituțiilor statului.
”Elicopterul se afla în Insulele Man, la momentul respectiv făceau parte din UE”
”În 2016 mi s-a prăbușit un elicopter asigurat Casco și care în contract se prevedea posibilitatea de a fi dat un elicopter în locul lui. Au fost prezentate două elicoptere inițial, unul în Turcia, unul în Canada, care s-au considerat sub nivelul de dotare care îl are elicopterul respectiv, care îl avea elicopterul respectiv. După care s-a prezentat un elicopter care se afla în Insulele Man. Atenție, la momentul respectiv Insulele Man făceau parte din Uniunea Europeană, parte din Regatul Unit, care încă nu era ieșit din Uniunea Europeană”, a declarat într-un clip postat pe pagina sa de Facebook.
”S-a răspuns că nu trebuie declarație vamală”
Arafat a explicat că ”inspectoratul General de Aviație a scris o adresă către Vama Română, către Direcția Generală a Vămilor, care era atunci sub ANAF”.
”Și a întrebat: «Asta este ce urmează să se întâmple, urmează să preluăm elicopterul din Insula Guernsey, care e originea elicopterului, toate aceste aspecte». Și s-a răspuns că nu trebuie declarație vamală și că dacă se ridică de pe Insula Guernsey trebuie să existe un formular.
Lucru făcut. A venit formularul T2L și a fost trimis vămii printr-un e-mail în care i s-a explicat vămii că: «Uite, ăsta e formularul T2L. E bine completat sau mai e ceva de făcut?». A venit, înțeleg, un răspuns cu anumite prevederi legale, fără obiecții. Deci vama, Direcția Generală, a fost înștiințată de acest lucru”, a mai spus acesta.
”S-a deschis un dosar de către același procuror”
Mai mult, șeful DSU a subliniat că același procuror a deschis un alt dosar de contrabandă cu elicopterul SMURD.
”Mai târziu, considerând că subiectul s-a închis, s-a deschis un dosar de către același procuror care instrumentează acuma acest dosar de contrabandă cu elicopterul, numai că era atunci la DNA militar. Acuma este la Parchetul General Militar. Atunci s-a deschis un dosar în care au fost multe aspecte: mită, abuz în serviciu, foloase etc. Și a fost trimisă în 2021 o întrebare către Direcția Generală a Vămilor, care a susținut răspunsul care l-a dat în 2017. Deci al doilea răspuns prin care susține răspunsul dat în 2017.
Se pare că n-a fost convenabil, s-a trimis încă o întrebare mai târziu, cu un an, un an și jumătate s-a trimis încă o întrebare către o direcție regională a vămilor, adică sub Direcția Generală. Vorbim de Direcția, dacă nu mă înșel, București. Acolo se pare că au fost alte nuanțe la răspuns”, a transmis acesta.
”Deja vorbim de o formă de o schizofrenie instituțională”
Totodată, Raed Arafat a ținut să precizeze faptul că în acest caz este vorba deja de o formă de schizofrenie instituțională.
”Hai să spunem că în 2023 cineva s-a trezit: «Oops, trebuia să luăm TVA». Ce ați așteptat până în ziua de astăzi? Ce ați așteptat până în ziua de astăzi? De ce n-ați mers, de ce n-ați mandatat ANAF-ul să meargă să ia TVA-ul de unde trebuie să-l ia? Îl ia de la IGAV și-l plătește de stat la stat, adică de la stat la stat? Sau îl lua de la cine trebuia să-l plătească? Ce ați căutat să tăceți până în ziua de astăzi ca să ajungem la dosare de contrabandă cu elicoptere și invenții de acest gen, când voi ați fost înștiințați din prima zi, din 2017? Deja vorbim de o formă de... de o schizofrenie instituțională”, a afirmat Arafat.