Rețelele sociale, restricționate pentru copii în UE. Funcțiile care i-ar putea ține ore întregi online ar putea fi eliminate

Publicat 9 iul. 2026, 09:46 Sursă realitatea.net

Restricțiile privind utilizarea rețelelor sociale de către copii în Uniunea Europeană ar putea intra în vigoare încă din această vară. Un nou raport realizat de experți urmează să fie publicat săptămâna viitoare și va recomanda limitarea accesului minorilor la platformele online.

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