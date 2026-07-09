Mihai Tudose, ironii la adresa lui Siegfried Mureșan: „A pățit ceva, s-a dereglat brusc de când a fost desemnat”

Fostul premier PSD, Mihai Tudose, îl ironizează dur pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, lansând speculații cu privire la comportamentul recent al acestuia în contextul negocierilor politice pentru funcții de reprezentare. În stilul său caustic și direct, Tudose afirmă că, deși liberalul nu funcționa impecabil nici în trecut, ascensiunea sa recentă i-ar fi afectat vizibil „liniaritatea”, totul sub umbrela unei metafore ironice legate de actuala criză din zootehnie.
Tensiunile politice din România ating cote maxime pe fondul blocajului guvernamental care durează deja de mai bine de două luni. Cel mai recent schimb de replici tăioase îi are în prim-plan pe eurodeputații Mihai Tudose (PSD) și Siegfried Mureșan (PNL). Social-democratul a lansat un atac extrem de dur și plin de ironii la adresa colegului său de la Bruxelles, speculând că comportamentul recent al acestuia s-ar fi „dereglat brusc” după ce numele său a început să fie vehiculat pentru o funcție importantă.
Într-o postare acidă, Tudose a făcut aluzie la criza din zootehnie, întrebându-se retoric dacă atitudinea liberalului este cauzată de perspectiva unei numiri sau de „febra micilor rumegătoare”. Liderul PSD a taxat dur atacurile constante ale lui Mureșan la adresa social-democraților, reamintindu-i acestuia traseul politic și trecutul marcat de activitatea în PMP, partidul fondat de Traian Băsescu.
Trecutul istoric, motiv de dispută: De la OUG 13 la aderarea la UE și NATO
Conflictul a izbucnit după ce Siegfried Mureșan a publicat un mesaj critic pe rețelele sociale, afirmând răspicat că PSD nu poate fi considerat sub nicio formă un partid pro-european. Pentru a-și susține argumentele, liberalul a invocat episoade controversate din trecutul recent, precum adoptarea faimoasei OUG 13 sau momentele în care social-democrații au votat moțiuni de cenzură alături de cei de la AUR, concluzionând că formațiunea „rămâne doar partidul creat de Ion Iliescu”.
Replica lui Mihai Tudose nu s-a lăsat așteptată. Europarlamentarul PSD a apărat parcursul extern al țării, subliniind că tocmai sub mandatele social-democrate și în perioada președinției lui Ion Iliescu România a finalizat negocierile decisive pentru aderarea la Uniunea Europeană și NATO.
Mai mult, Tudose a întors armele istorice împotriva PNL, reproșându-le liberalilor măsuri economice dure din prezent și acuzându-i că „trag în români” prin taxe mari, inflație și prăbușirea puterii de cumpărare. Social-democratul a contestat dur legitimitatea actualului Cabinet interimar, arătând cu degetul spre situația juridică a miniștrilor cu mandate depășite.
Consultări decisive la Cotroceni: Nicușor Dan caută o soluție pentru ieșirea din blocaj
Acest război al declarațiilor se desfășoară pe fundalul unei crize executive prelungite. România este condusă de aproape nouă săptămâni de un guvern interimar, lipsit de puteri depline, situație care blochează deciziile majore ale țării.
Săptămâna viitoare ar putea aduce, în sfârșit, deznodământul politic așteptat. Președintele Nicușor Dan a convocat o nouă rundă de consultări oficiale cu liderii partidelor parlamentare. Discuțiile de la Palatul Cotroceni au ca scop găsirea unei majorități solide și desemnarea unui nou prim-ministru capabil să formeze un Guvern legitim și stabil.