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Prognoză pe patru săptămâni: vreme neobișnuit de caldă până la începutul lui decembrie

Prognoză pe patru săptămâni: vreme neobișnuit de caldă până la începutul lui decembrie

Prognoză pe patru săptămâni: vreme neobișnuit de caldă până la începutul lui decembrie

Realitatea de Botosani
Scris de Realitatea de Botosani Publicat: 21 nov. 2025, 10:17

Prognoză pe patru săptămâni: vreme neobișnuit de caldă până la începutul lui decembrie

Meteorologii anunță că următoarea perioadă va aduce temperaturi peste mediile climatologice, inclusiv în prima săptămână din decembrie. Ulterior, valorile termice vor reveni treptat către limitele obișnuite ale sezonului.

Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

În această perioadă, România va înregistra temperaturi mai ridicate decât cele specifice finalului de noiembrie, cu o diferență ușor mai pronunțată în zona de sud-est. Precipitațiile vor depăși nivelul normal în vest și sud-vest, în timp ce în restul țării se vor încadra în limitele obișnuite.

Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

Prima săptămână de decembrie va aduce o vreme ușor mai caldă decât standardele perioadei, în aproape toate regiunile. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi apropiate de normal în sud, dar în restul teritoriului se va remarca o tendință spre deficit, mai ales în vest și nord-vest.

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Valorile termice vor rămâne, în general, în jurul mediilor climatologice. Cantitățile de precipitații vor fi reduse în nord-vest, iar în celelalte zone vor fi apropiate de cele obișnuite ale intervalului.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Pentru a doua jumătate a lunii decembrie, prognoza indică temperaturi conforme cu specificul sezonier în întreaga țară. Precipitațiile sunt așteptate la niveluri normale pentru această perioadă.

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