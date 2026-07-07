Donald Trump a ajuns la summitul NATO de la Ankara. Air Force One a survolat și România – VIDEO

Publicat 7 iul. 2026, 15:23 Sursă realitatea.net

Aeronava prezidențială americană Air Force One, avându‑l la bord pe președintele SUA Donald Trump, a aterizat la Ankara pentru Summitul NATO. Liderul american a fost întâmpinat, la scara avionului, de omologul său turc, Recep Erdogan.

Distribuie articolul