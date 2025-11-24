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Cadourile de sărbători pot ajunge mai târziu: depozitele sunt suprasolicitate după Black Friday

Cadourile de sărbători pot ajunge mai târziu: depozitele sunt suprasolicitate după Black Friday

Cadourile de sărbători pot ajunge mai târziu: depozitele sunt suprasolicitate după Black Friday

Realitatea de Botosani
Scris de Realitatea de Botosani Publicat: 24 nov. 2025, 21:31

Cadourile de sărbători pot ajunge mai târziu: depozitele sunt suprasolicitate după Black Friday

Pe măsură ce se apropie perioada în care cumpărăm și oferim cadouri, crește și posibilitatea ca pachetele să nu ajungă exact la timp. Companiile de curierat au de gestionat milioane de livrări în aceste săptămâni, ceea ce duce inevitabil la întârzieri.

Cadourile de sărbători pot ajunge mai târziu: depozitele sunt suprasolicitate după Black Friday

După avalanșa de comenzi de Black Friday, ritmul de livrare a încetinit considerabil. Un client povestește: „Am primit mesaj că livrarea întârzie și să mai aștept. Mi s-a mai întâmplat să ajungă un colet chiar după Crăciun.”

Altul spune: „Plasezi o comandă și apoi aștepți luni de zile… uiți și ce ai cumpărat.” În doar câteva zile de reduceri, două dintre cele mai mari companii de curierat din România au procesat aproape 16 milioane de colete.

La întârzieri contribuie și volumul mare de produse comandate din Asia, care ajung mai greu în țară. În ultimii ani, firmele de curierat au investit în dezvoltarea rețelelor de lockere stradale, iar unele dintre ele chiar oferă bonusuri clienților care își ridică rapid pachetele.

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