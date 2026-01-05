Bolojan a lăsat neatinse salariile uriașe ale bugetarilor de top, în timp ce taxele românilor s-au triplat

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Deși Guvernul discută de luni întregi despre reforme fiscale, reducerea cheltuielilor și disciplină bugetară, mecanismele salariale din instituțiile publice continuă să includă numeroase sporuri: pentru stres, pentru „suprasolicitare neuropsihică”, pentru confidențialitate, pentru cifru, pentru metrou sau pentru „condiții grele” în medii de lucru fără riscuri reale.