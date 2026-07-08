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Actualitate· 2 min citire
Avion de marfă cu cinci persoane la bord, dispărut în largul coastelor Pakistanului. Operațiune amplă de căutare
Avion Boeing - Profimedia
Publicat8 iul. 2026, 08:03
Sursărealitatea.net
Autoritățile aeronautice din Pakistan au declanșat o amplă operațiune de căutare după ce un avion de marfă Boeing 737, cu cinci membri ai echipajului la bord, a dispărut de pe radare în largul orașului Karachi. Aeronava, care venea din Emiratele Arabe Unite, raportase anterior o defecțiune la sistemul de navigație.
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