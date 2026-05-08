Politica
PSD, lăsat pe dinafară? Șeful PNL Botoșani vrea alianță PNL-USR-UDMR
8 mai 2026, 12:55
Valeriu Iftime/ Facebook
Articol scris de Scris de Daniel Onescu
Șeful liberalilor din Botoșani, Valeriu Iftime, susține forțarea unei coaliții de dreapta, fără PSD. Oficialul consideră că retragerea PNL de la guvernare este o eroare și că partidul trebuie să revină la masa negocierilor cu USR și UDMR.
Deși recunoaște că înlocuirea lui Ilie Bolojan este o misiune aproape imposibilă, acesta sugerează că noul șef al Executivului trebuie să fie, în esență, Cătălin Predoiu.
„PNL nu trebuie să fie doar un spectator la un guvern condus din umbră de social-democrați”, a transmis acesta pentru presă.
