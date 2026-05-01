S-a semnat contractul pentru autostrada Pașcani-Suceava

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunţat, vineri, semnarea contractelor pentru tronsonul A7 Paşcani – Suceava, respectiv 62 de noi kilometri de autostradă.

„Am semnat, alături de antreprenorul român Spedition UMB, contractele pentru tronsonul A7 Paşcani – Suceava. Sunt 62 de km noi de autostradă care leagă Bucovina de Moldova şi de Muntenia. Pentru naveta care acum se face zilnic pe DN2. Pentru ambulanţele care nu vor mai pierde ore în trafic. Pentru copii care vor putea ajunge la bunici în 60 de minute în loc de patru ore. Pentru investitorii care până acum ocoleau zona. Pentru ei se construieşte şi această autostradă! Am ales 1 Mai, Ziua Muncii, pentru că este şi ziua celor care construiesc cu mâinile lor”, a transmis şeful CNAIR, pe pagina sa de Facebook.

Valoarea totală a contractelor depăşeşte 5,931 miliarde de lei fără TVA (circa 1,16 miliarde de euro), din care 3,068 miliarde lei, fără TVA (601,6 milioane de euro) pentru Lotul 1 (33 km), iar 2,863 miliarde de lei, fără TVA (561,4 milioane de euro) pentru Lotul 2 (29 km).

Perioada de garanţie a lucrărilor ofertată conform factorului de evaluare este de 10 ani.

În prezent, obiectivul de investiţii este finanţat din fonduri europene nerambursabile – Programul Transport 2021-2027, iar ulterior va fi finanţat prin Instrumentul Financiar SAFE (Acţiunea pentru Securitatea Europei).