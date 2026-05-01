Trei bărbați din Botoșani, reținuți după percheziții într-un dosar privind unelte ilegale de pescuit

Trei bărbați din comuna Bălușeni, județul Botoșani, au fost reținuți pentru 24 de ore, după ce polițiștii au efectuat mai multe percheziții domiciliare într-un dosar privind deținerea ilegală de unelte folosite la pescuit comercial și braconaj.

Suspecții au vârste cuprinse între 32 și 39 de ani și sunt cercetați penal pentru încălcarea legislației din domeniul pescuitului.

Acțiunea a avut loc pe raza comunei Bălușeni, fiind coordonată de polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 8 Flămânzi. Oamenii legii au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, în baza unor indicii potrivit cărora persoanele vizate ar fi deținut echipamente interzise de lege.

În urma descinderilor, anchetatorii au descoperit și ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru cauză. Printre acestea se aflau plase, unelte de pescuit, precum și o plasă de tip monofilament, instrumente folosite frecvent în activități de braconaj și considerate periculoase pentru fauna acvatică.

După finalizarea perchezițiilor, trei persoane au fost conduse la sediul poliției, în baza unor mandate de aducere, pentru audieri. În urma probatoriului administrat, pe numele celor trei bărbați au fost emise ordonanțe de reținere pentru 24 de ore.

Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani, urmând ca autoritățile să stabilească măsurile legale care se impun.