Eduard Koler (deputat AUR): „Când statul nu își reduce cheltuielile, nu face reforme și nu taie risipa, face exact acest lucru: lasă prețurile să crească și încasează diferența. Asta nu mai este doar inflație”

Deputatul AUR Eduard Koler avertizează că scumpirile accelerate la energie și inflația ridicată nu sunt simple efecte economice, ci rezultatul unui mecanism prin care statul își majorează veniturile pe seama populației, acuzând existența unei „taxări ascunse” care apasă direct asupra nivelului de trai al românilor.

„TVA-ul este 21%. Este o taxă pe consum care îți ia direct din fiecare cumpărătură. Practic un furt! Dar nu este singura.

Mai există una, aproape la jumătate din ea, pe care nu o votează nimeni și nu o vezi nicăieri: inflația. Aproape 10%. De unde vine această inflație? Din energie.

În ultimul an, prețurile la energie au crescut masiv, pe anumite segmente chiar spre 50–60%. Iar energia, în România, nu este o piață liberă.

Statul este jucător dominant în producție. Statul stabilește regulile. Statul controlează, în mare măsură, distribuția. Statul este prezent pe tot lanțul și încasează din fiecare verigă.

Mai mult decât atât, statul este acționar în marile companii din energie. Asta înseamnă că o parte din aceste prețuri mai mari se întorc direct la buget sub formă de dividende. Practic, statul își plătește singur venituri din scumpirile suportate de populație și de firme.

În paralel, aceste companii funcționează cu salarii ridicate și costuri administrative mari, susținute tot din aceste încasări crescute.

Când energia crește cu 60%, nu crește doar factura la curent. Crește tot. Transportul devine mai scump. Producția devine mai scumpă. Serviciile cresc. Alimentele urcă. Energia este baza costurilor din economie. De aici se propagă inflația de aproape 10%.

Puse împreună, cifrele arată realitatea:

21% TVA, aproape 10% inflație și până la 60% creștere la energie.

Toate înseamnă același lucru: mai mulți bani scoși din economie și direcționați către stat.

Mecanismul este simplu. Când energia se scumpește, cresc costurile. Când cresc costurile, cresc prețurile. Când cresc prețurile, crește automat și TVA-ul colectat de stat. În același timp, statul încasează mai mult și din dividendele companiilor energetice în care este acționar.

Nu este o întâmplare. Este un sistem. Rezultatul se vede zilnic. Plătești mai mult pentru aceleași lucruri. Cumperi mai puțin cu aceiași bani.

Când statul nu își reduce cheltuielile, nu face reforme și nu taie risipa, face exact acest lucru: lasă prețurile să crească și încasează diferența.

Asta nu mai este doar inflație! Este o formă de taxare ascunsă, construită pe energie și transferată direct către populație”, a declarat Eduard Koler, deputat AUR.

