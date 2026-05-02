Negocieri pe ultima sută de metri pentru voturile din Parlament: disperare în tabăra lui Bolojan

Sursă: realitatea.net

A început cursa pentru voturi în Parlament! Sunt ultimele 3 zile în care PSD și PNL mai pot negocia cu deputații și senatorii pentru moțiunea de marți. În tabăra lui Ilie Bolojan este disperare totală și se încearcă atragerea aleșilor pe toate fronturile: de la mailuri trimise de vicepremierul Oana Gheorghiu și mesaje trimise în privat, până la discuții față în față.

Pe de o parte, susținătorii lui Ilie Bolojan încearcă să-i convingă pe parlamentari, dar mai ales pe semnatari, să nu voteze moțiunea marți, atunci când va avea loc votul final.

Pentru Ilie Bolojan, miza este una uriașă pentru că, dacă își pierde scaunul de premier, atunci riscă să piardă și funcția din vârful partidului. Tocmai de aceea, chiar și acum, în ultimele zile, se poartă negocieri cu parlamentarii.

În ultimele zile, presiunile și negocierile din jurul moțiunii au devenit tot mai vizibile, atât în spațiul public, cât și în culisele Parlamentului. Au apărut, spre exemplu, e-mailuri trimise de Oana Gheorghiu către parlamentari, în care aceasta încearcă să explice problema listării companiilor la bursă și să îi convingă că acest subiect nu ar trebui să reprezinte un motiv pentru a vota moțiunea. De asemenea, mai mulți parlamentari au primit în privat mesaje din partea unor susținători ai lui Ilie Bolojan, care încearcă, la rândul lor, să îi determine să nu își dea votul marți.

În paralel, există negocieri intense și în spatele ușilor închise, inclusiv în Parlament, pe aceeași temă. De cealaltă parte, social-democrații și inițiatorii moțiunii depun eforturi pentru a-și menține sprijinul deja obținut. Aceștia au strâns un număr de semnături care depășește chiar și totalul voturilor necesare pentru ca moțiunea să treacă. Potrivit informațiilor vehiculate, ar exista și parlamentari care nu au semnat moțiunea, dar care ar urma să o susțină la vot.

În acest context, PSD, AUR și ceilalți semnatari ai moțiunii încearcă să se asigure că nu pierd voturi în urma discuțiilor purtate în aceste zile de reprezentanții PNL și USR. Termenul limită pentru aceste negocieri este marți, la ora 11:00, când este programat plenul reunit în care se va da votul final.