Trump respinge ideea de vestă antiglonț după o nouă tentativă de atac: „Aș părea cu 10 kilograme mai greu”
Donald Trump a declarat că nu este încântat de ideea de a purta o vestă antiglonț, la doar câteva zile după ce a supraviețuit unei noi tentative de asasinat.
Președintele american a explicat că un astfel de echipament de protecție nu i s-ar potrivi din punct de vedere estetic.
Întrebat de un jurnalist dacă ia în considerare să poarte o vestă antiglonț, Trump a răspuns ironic, sugerând că aceasta i-ar modifica vizibil aspectul fizic.
„Nu știu dacă aș vrea să arăt de parcă aș avea cu 10 kilograme în plus”, a spus liderul de la Casa Albă.
Discuția a apărut în contextul în care Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a fost ținta unei tentative de atac sâmbătă seara, în timpul Galei anuale a corespondenților de la Casa Albă, organizată la Hotelul Hilton din Washington.
Ulterior, el a recunoscut că subiectul este luat în calcul, dar a subliniat că purtarea unui astfel de echipament ar putea fi interpretată ca o formă de cedare în fața amenințărilor.
„Am fost întrebat despre asta. Este ceva ce merită analizat. Pe de o parte, ar însemna să cedez în fața unui element negativ. Deci nu știu”, a adăugat Trump.
