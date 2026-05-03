Prima victimă americană a războiului din Orientul Mijlociu. Spirit Airlines, una dintre cele mai mari companii, și-a închis porțile

Compania low-cost Spirit Airlines și-a încetat operațiunile sâmbătă, după ce nu a reușit să obțină sprijinul creditorilor pentru un plan de salvare susținut de guvernul american. Decizia vine în contextul creșterii puternice a prețurilor la combustibil, pe fondul conflictului din zona Strâmtoarea Ormuz.

Operatorul aflat în faliment a anunțat o „închidere ordonată a operațiunilor”, iar toate zborurile au fost anulate. Pasagerii au fost sfătuiți să nu se mai deplaseze la aeroporturi. Planul propus de administrația condusă de Donald Trump, în valoare de 500 de milioane de dolari, nu a primit acordul creditorilor. Pachetul prevedea finanțare în schimbul unor drepturi echivalente cu 90% din capitalul companiei. Prăbușirea Spirit Airlines marchează prima mare victimă din industria aviatică în actualul context economic, cu efecte directe asupra pieței din Statele Unite și pierderea a mii de locuri de muncă.

Costurile cu combustibilul au devenit imposibil de susținut

Creșterea prețului combustibilului a fost decisivă. De la aproximativ 2,2 dolari pe galon, cât estimase compania pentru 2026, costul a urcat la peste 4,5 dolari. În condițiile în care combustibilul reprezintă aproximativ un sfert din cheltuielile unei companii aeriene, presiunea financiară a devenit imposibil de gestionat fără finanțare suplimentară.

Spirit Airlines asigura aproximativ 5% din zborurile interne din SUA și avea peste 4.000 de curse programate în prima jumătate a lunii mai. Compania a jucat un rol important în menținerea tarifelor reduse, iar dispariția sa poate duce la scumpirea biletelor. Rivalii precum JetBlue Airways și Frontier Airlines sunt așteptați să profite de această situație, extinzându-și operațiunile pe rutele rămase libere.

O criză care se extinde în întreaga industrie

Situația vine într-un moment dificil pentru transportul aerian global, afectat de scumpirea energiei și de tensiunile din Orientul Mijlociu. Specialiștii avertizează că, dacă prețurile la combustibil rămân ridicate, și alte companii vulnerabile ar putea ajunge în dificultate sau chiar în incapacitate de plată.