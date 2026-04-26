Kenyanul Derrick Njoroge și ugandeza Ester Chekwemoi au câștigat Semimaratonul internațional „Constantina Diță”

Atletul kenyan Derrick Chege Njoroge și atleta ugandeză Ester Yeko Chekwemoi au câștigat, duminică, Semimaratonul internațional ‘Constantina Diță’, desfășurat cu startul și sosirea pe Bd. Constantin Prezan din Capitală.

Nicolae Alexandru Soare și Mădălina Florea au fost cei mai buni români

În cursa masculină din cadrul evenimentului International Half Marathon & 10K by Constantina Diță, Derrick Chege Njoroge s-a impus cu timpul de 1 h 01 min 37 sec, fiind urmat de românul Nicolae Alexandru Soare, 1 h 03 min 19 sec, și de un alt kenyan, Raphael Gacheru Karita, 1 h 03 min 49 sec, etc.

La feminin, victoria a revenit ugandezei Ester Yeko Chekwemoi, în 1 h 10 min 38 sec, urmată de kenyana Valentine Benedek-Jebet, 1 h 10 min 40 sec, și de Mădălina Florea, 1 h 10 min 49 sec.

Advertising

În cursa de 10 km, la masculin s-a impus kenyanul Kennedy Kimutai, în 29 min 06 sec, urmat de francezul Timothee Dupont, 30 min 28 sec, și de românul Lucian Ștefan, 30 min 33 sec, etc.

Italianca Sakina El Adel a câștigat cursa feminină, în 34 min 01 sec, urmată de kenyana Jurubet Perez, 34 min 11 sec, și de atleta costaricană Andrea Corazzari Ugalde, în 37 min 42 sec, etc.

În Campionatul Național de semimaraton, Nicolae Alexandru Soare (CSM Bacău) a ocupat primul loc la masculin, în 1 h 03 min 19 sec, urmat de Dragoș Luca Pop (CSM Cluj-Napoca/CSU Cluj-Napoca), 1 h 06 min 07 sec, Ștefan Iulius Gavril (CSU Cluj-Napoca), 1 h 08 min 12 sec.

La feminin, Mădălina Florea (CSM Sighișoara) a ocupat primul loc, cu timpul de 1 h 10 min 49 sec, urmată de Mădălina Sîrbu (CSM Rarăul Câmpulung Moldovenesc), 1 h 15 min 26 sec, Andreea Alina Pîșcu (CS Știința Bacău), 1 h 18 min 54 sec, etc.