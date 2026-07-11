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România, lovită de un nou val de vreme extremă: furtuni violente și grindină după caniculă. Noile date ANM

Realitatea de Botosani
Scris deRealitatea de Botosani
Publicat11 iul. 2026, 09:20
Actualizat11 iul. 2026, 09:22
SursăRealitatea PLUS

Mai multe zone din România vor fi lovite de ploi torențiale și grindină în următoarele zile! Nu scăpăm nici de temperaturile ridicate.

„Vorbim despre o creștere a valorilor de temperatură, mai ales a celor diurne, cele de pe parcursul zilei, astfel încât pe parcursul acestei zile așteptăm temperaturi maxime cuprinse, în general, între 23 și 33 de grade. În zilele următoare ne vom raporta la temperaturi apropiate de cele specifice datei, cu valori termice pe parcursul zilelor cuprinse cam între 24 și 30 de grade.

De mâine vorbim despre o instabilitate atmosferică accentuată, îndeosebi pentru partea de sud, sud-est a teritoriului și, cu o probabilitate mai mare, în partea de nord-est, est a țării, dar aici, în partea de sud, sud-est, instabilitatea atmosferică accentuată... mă refer la toate celelalte fenomene: atât la averse torențiale și cantități de apă însemnate, de 15-20, chiar peste 30 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, rafale de 50-70 km/h și, în același timp, și grindină”, a declarat într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS meteorologul ANM Diana Giurgiu.

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