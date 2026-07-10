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Alertă de la ANM. Cod galben de furtuni, grindină și descărcări electrice în patru județe din țară

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea de Botosani
Scris deRealitatea de Botosani
Publicat10 iul. 2026, 21:10
SursăRealitatea.Net

Meteorologii au emis vineri seară o atenționare nowcasting Cod galben de vreme rea, valabilă în județele Botoșani, Suceava, Neamț și Iași, valabilă în intervalul orar 20:15 și 21:30.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că în zonele vizate se vor înregistra averse torențiale, cu acumulări de 15-20 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm) și intensificări ale vântului, cu rafale de 40-55 km/h.

Potrivit meteorologilor, Codul galben este valabil pentru localități din:

  • Botoșani – Frumușica, Tudora, Prăjeni;

  • Suceava – Dolhasca, Liteni, Preutești, Forăști, Boroaia, Vadu Moldovei, Dolhești, Vulturești, Drăgușeni, Hârtop;

  • Neamț – Târgu Neamț, Săbăoani, Răucești, Cordun, Gherăești, Grumăzești, Bodești, Trifești, Petricani, Girov și alte localități;

  • Iași – Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belcești, Deleni, Cotnari, Lespezi, Ruginoasa, Miroslovești, Moțca și alte localități.

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