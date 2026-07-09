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Furtuni violente în România. ANM a emis COD PORTOCALIU și COD GALBEN pentru mai multe județe

Cod portocaliu emis de ANM

Cod portocaliu emis de ANM

Scris deStoica Marian
Publicat9 iul. 2026, 11:05
Sursărealitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o avertizare Cod portocaliu de ploi torențiale pentru județele Dâmbovița și Prahova, valabilă între orele 12:00 și 17:00. Totodată, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică vizează Muntenia, Dobrogea și mai multe zone din Moldova până în noaptea de joi spre vineri.

Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de vreme severă, valabilă joi, 9 iulie, între orele 12:00 și 17:00, pentru județele Dâmbovița și Prahova.

Potrivit meteorologilor, în cele două județe sunt așteptate averse torențiale importante cantitativ, iar în intervale scurte de timp se vor acumula cantități de apă de 30-40 l/mp, care pe arii restrânse pot depăși 50-60 l/mp, în special în zonele deluroase și montane.

Cod galben de furtuni în Muntenia, Dobrogea și Moldova

În paralel, ANM a emis și o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă de joi, 9 iulie, ora 12:00, până vineri, 10 iulie, ora 02:00.

Avertizarea vizează Muntenia, Dobrogea, precum și vestul și sudul Moldovei, unde sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h și, pe arii restrânse, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 1-3 centimetri.

Cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 l/mp în intervale scurte de timp sau prin acumulare, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

ANM: Avertizarea poate fi actualizată

Meteorologii precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice se vor manifesta izolat și în restul teritoriului.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că va actualiza avertizările în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.

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