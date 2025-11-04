PATRIARHIA ANUNȚĂ PROGRAMUL DE VIZITARE A CATEDRALEI NAȚIONALE
Catedrala va fi închisă, din 3 decembrie, pentru continuarea lucrărilor interioare
Patriarhia a anunțat programul de vizitare a Catedralei Naționale, după expirarea, miercuri, la miezul nopții, a perioadei în care pelerinii au putut avea acces în Sfântul Altar al lăcașului de cult.
'Reamintim publicului că, după 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri, 5 noiembrie, la miezul nopții (ora 24.00)', informează, marți, Biroul de Presă al Patriarhiei Române, într-un comunicat transmis AGERPRES.
Potrivit Patriarhiei, în perioada 6-14 noiembrie inclusiv, Catedrala Națională este deschisă zilnic spre vizitare, între orele 11:00-19:00, iar între 15 și 29 noiembrie Catedrala Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare (pictură în mozaic și instalații).
În ziua de 30 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, aceasta va fi deschisă pentru Sfânta Liturghie (orele 9:00-12:00), iar în data de 1 decembrie, de Ziua Națională a României, Catedrala va fi deschisă pentru slujba de Te Deum. Apoi, în 2 decembrie, va fi deschisă pentru vizitare.
Catedrala va fi însă închisă pentru continuarea lucrărilor interioare în perioada 3-23 decembrie.
Totodată, din 24 decembrie până pe 8 ianuarie 2026, Catedrala va fi deschisă zilnic spre vizitare, între orele 9:00-17:00.
Patriarhia precizează că, în zilele în care Catedrala Națională este închisă, pelerinii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, aflat în apropierea lăcașului de cult.
'Aducem calde mulțumiri voluntarilor, clericilor și jandarmilor, care au depus un efort considerabil, zi și noapte, în perioada celor 11 zile de pelerinaj, pentru ca sutele de mii de credincioși să beneficieze de posibilitatea de a se închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale', mai transmite Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
