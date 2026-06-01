Fragment de mamut, din epoca preistorică, descoperit de un tânăr la Hudești

Un adolescent de 17 ani, Codruț Bărbazan David, din Vatra, Hudești, Botoșani, a descoperit un posibil molar de mamut care a trăit în urmă cu peste 10.000 de ani.

Venind de la școală, tânărul a observat pe marginea drumului, de curând reabilitat, un obiect ciudat, cu aspect mineralizat, parțial acoperit de pietriș. Obiectul a fost ridicat cu grijă și curățat superficial cu apă, moment în care au devenit vizibile structuri asemănătoare unor reliefuri osoase.

După curățare și examinare inițială, familia a luat legătura cu specialiști din zonă. Obiectul a fost fotografiat și transmis către instituții de profil din Botoșani pentru o evaluare preliminară.Conform unei aprecieri inițiale, obiectul ar putea reprezenta un fragment de molar de mamut (probabil Mammuthus primigenius), specie care a trăit în perioada Pleistocenului, acum aproximativ 10.000 – 12.000 de ani în regiunea Europei de Est.

Deși analiza completă necesită expertiză paleontologică detaliată (inclusiv examinare microscopică și comparativă), forma și structura internă sunt compatibile cu resturi de megafaună din era glaciară.

Familia a anunțat intenția de a preda obiectul autorităților locale, urmând ca acesta să fie analizat oficial, în colaborare cu specialiști. A fost contactată și administrația locală, iar obiectul ar putea fi predat către instituții muzeale pentru conservare și studiu.

O posibilă instituție de referință pentru astfel de descoperiri este Muzeul Județean Botoșani, care deține specialiști în arheologie și științele naturii.

În urmă cu zeci de mii de ani, regiunea era populată de animale mari precum mamuții lânoși, rinocerii lânoși sau bizonii primitivi.

Resturile lor au fost adesea acoperite rapid de nisip și pietriș, ceea ce a permis fosilizarea parțială.

Descoperirea din Vatra, Hudești, este una cu potențial științific important și merită investigată de specialiști. Dacă se confirmă oficial, ar putea deveni o piesă interesantă pentru patrimoniul natural al județului Botoșani.