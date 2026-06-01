Cristian Mungiu trage un nou semnal de alarmă: „Caravana de film a devenit o necesitate, nu o excepție”

La aproape două decenii de la momentul în care România câștiga primul său Palme d'Or, regizorul Cristian Mungiu spune că una dintre marile probleme ale cinematografiei autohtone a rămas nerezolvată: lipsa sălilor de cinema în numeroase orașe din țară.

În cadrul unei conferințe de presă organizate luni la Cinema Studio, sală aflată închisă de opt ani, cineastul a amintit de demersurile făcute după succesul filmului „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

La acea vreme, echipa de distribuție a pus pe picioare o caravană cinematografică pentru a aduce filmul în fața publicului din localitățile fără cinematografe.

Potrivit lui Mungiu, această soluție trebuia să fie una temporară și să atragă atenția autorităților asupra stării infrastructurii culturale. În schimb, după aproape 20 de ani, modelul caravanei a devenit o practică obișnuită pentru promovarea și distribuția producțiilor românești.

Regizorul a subliniat că situația este cu atât mai frustrantă cu cât și astăzi filme românești apreciate internațional întâmpină dificultăți în a ajunge pe marile ecrane din țară.

El a oferit exemplul producției „Fjord”, despre care spune că nu poate beneficia de un circuit adecvat de proiecții deoarece multe comunități nu dispun de cinematografe funcționale.

În fața jurnaliștilor, Mungiu a prezentat și un scurtmetraj realizat după câștigarea primului Palme d'Or, material care surprinde problemele cu care se confrunta cinematografia românească la acea vreme. Mesajul transmis de film rămâne, în opinia sa, la fel de actual și astăzi.

„Ceea ce trebuia să fie o excepție a devenit regula”, a transmis regizorul, atrăgând atenția că succesul internațional al filmelor românești nu a fost însoțit și de investiții suficiente în infrastructura cinematografică din România.