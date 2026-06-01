Tânăr de 24 de ani, în stare gravă după ce a fost înjunghiat pe o stradă din Brăila. Agresorul, reținut

Un tânăr de 24 de ani din județul Brăila a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost înjunghiat pe o stradă din localitatea Chișcani, în urma unui conflict mai vechi cu agresorul.

Incidentul s-a produs duminică seară, în centrul localității, iar potrivit polițiștilor, între cei doi exista o stare tensionată de mai mult timp. Surse din anchetă susțin că, în timpul audierilor, atacatorul, un tânăr de 22 de ani, ar fi declarat că victima i-ar fi făcut avansuri iubitei sale.

În momentul întâlnirii pe stradă, conflictul ar fi escaladat rapid, iar agresorul s-ar fi năpustit asupra victimei, lovind-o cu un obiect tăietor-înțepător în zona brațului drept.

Întâmplarea a avut loc chiar în timp ce în zonă trecea o ambulanță. Echipajul medical a intervenit imediat, acordându-i bărbatului primele îngrijiri la fața locului, după care acesta a fost transportat de urgență la spitalul din Brăila, unde se află în stare gravă.

Agresorul a fost identificat și reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Acesta este cercetat pentru vătămare corporală și tulburarea ordinii publice.