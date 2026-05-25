Avionul militar la bordul căriua s-a aflat Radu Miruță, vizat de sisteme ce bruiază semnalul GPS. ”A fost foarte puternic”

Avionul militar la bordul căruia s-a aflat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a fost vizat de sisteme care bruiază semnalul GPS. Incidentul s-a petrecut în timp ce șeful de la Apărare zbura în Lituania pentru a vizita Detașamentul românesc «Carpathian Vipers» din zona baltică.”

”A fost bruiat semnalul, dar nu neapărat pentru avionul nostru, ci pentru zonă. Avionul fiind militar, are dispozitive anti-bruiaj. Am verificat și am avut un bruiaj foarte puternic. Au activat (piloții – n.red .) sistemul militar de navigație, și-au luat măsuri de protecție pentru a face un zbor către destinație în funcție de coordonatele pe care le au ca variantă adițională. Ne-am uitat unde ar putea fi poziționat avionul după informațiile GPS bruiate. A fost o întreagă discuție cu piloții în avion, pe măsură ce ne apropiam de Lituania”, a dezvăluit Radu Miruță, luni seară, la postul public de televiziune.

Declarația ministrului român al Apărării a venit la scurt timp după ce un avion britanic al Royal Air Force, care se întorcea din Estonia, a fost implicat într-un incident asemănător, în apropierea frontierei ruse. La bordul aeronavei se aflau oficiali britanici, inclusiv ministrul Apărării.