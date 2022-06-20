Reghe se afundă pe măsură ce trec zilele! Ce sume uriașe trebuie să plătească pensie alimentară – Judecătoria s-a pronunțat

Reghecampf a primit o sentință care-l va pune în dificultate. El are de plătit pensie alimentară o sumă uriașă.
Reghecampf a primit o sentință care-l va pune în dificultate. El are de plătit pensie alimentară o sumă uriașă.
Judecătoria Buftea s-a pronunțat în dosarul Ordonanței Președințiale prin care Laurențiu Reghecampf a cerut program de vizită privizoriu pentru minorul Laurențiu Reghecampf Jr. Astfel, instanța a luat act de înțelegerea părților privind programul de relații personale între minor și tatăl sau, scrie realitateasportiva.net
Partea grea pentru Reghecampf este că juniorul Bebeto nu vrea să audă de existența lui, povestind peste tot că tatl lui l-a făcut de ras, în față copiilor, în afara țării, peste tot.
În plus, Laurențiu Reghecampf a fost obligat de instanța să plătească pensie de întreținere lunară de 1/3 din venituri, ceea ce reprezintă suma de 5.000 euro pe luna. De asemenea, are de plătit de la sfârșitul lunii februarie până în iunie retroactiv aceiași suma, adică 20.000 euro. Partea și mai nefavorabilă a lui Reghecampf Laurențiu este că 1/3 din suma încasa pentru rezilierea contractului cu Universitatea Craiova va trebui să ajungă tot la juniorul Laurențiu Reghecampf.
În ultima perioada Reghecampf a uitat de celălalt copil, Laurențiu Jr. Anamaria Prodan și-a crescut copiii mândră, fără să plângă pe umărul cuiva, în timp ce Reghe se răsfăța cu amanta și copilul făcut în afară căsătoriei, pe la petreceri mondene, prin păduri, țări străine, emisiuni TV.
Lovitură de ciocan în moalele capului pentru Reghe azi, când instanța a soluționat 2 probleme importante pentru minorul de 14 ani al cuplului Prodan - Reghecampf.
Avocatul Anamariei Prodan, Oleg Burlacu, câștigă în instanță proces după proces și ordonanță după ordonanță, toate deschise din disperarea lui Laurențiu Reghecampf, împotriva familiei lui actuale.
Programul de vizită a fost stabilit, cu toate că Anamaria Prodan se ruga de Reghecampf public să vină să vadă copilul însă aceasta, povestesc apropiații, nu o făcea să nu se supere amanta. S-a lămurit și pensia alimentară cuvenită prin lege lui Bebeto, bani pe care Reghe uitase să-i achite din ziua în care a fugit de acasă cu amanta.
Apropiații lui Reghe sunt sceptici că acesta va putea achita restanțele care deja sunt executorii deoarece antrenorul are (spun sursele) probleme mari financiare fiind împrumutat la câțiva prieteni de familie cu sume halucinante. Se pare că plecarea de lângă familie și asocierea cu amanta Corina Caciuc i-au adus lui Reghe un final nedorit dar prezis de Anamaria și copiii ei.
Tot cei din apropierea cuplului povestind că Reghe nu mișcă în față amantei din niciun punct de vedere iar Anamaria își dădea cu presupusul că și ea auzise în oraș că amanta îl are la mâna cu filme și discuții compromițătoare.
Urmează procesul de partaj unde Reghe este intrat la apă serios. Diminuarea patrimoniului familiei și transferurile uriașe de bani direct din conturile familiei în cel al amantei îl aruncă pe Reghe în anonimat, iar viața personală i-a distrus viața profesională fiind dat afară de pe la toate echipele din țara și străînătate, ba chiar mai mult, despre antrenorul român curg șiruri de cerneală în presă internațională fiind dat de exemplu negativ ca unul ce a distrus un imperiu, cel al familiei, pentru o himeră de femeie escortă.