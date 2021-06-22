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RĂZVAN LUCESCU vine la Realitatea Sportivă! Duminică, de la ora 18:00

RĂZVAN LUCESCU vine la Realitatea Sportivă! Duminică, de la ora 18:00

RĂZVAN LUCESCU vine la Realitatea Sportivă! Duminică, de la ora 18:00

Realitatea de Botosani
Scris de Realitatea de Botosani Publicat: 22 iun. 2021, 21:15

Emisiunea va putea fi urmărită în direct și pe Facebook, pe paginile Realitatea.net și Realitatea Sportivă

Claudiu Giurgea este gazda unei noi ediții a emisiunii “Realitatea Sportivă”, duminică, de la ora 18:00, la Realitatea Plus!

Emisiunea va putea fi urmărită în direct și pe Facebook, pe paginile Realitatea.net și Realitatea Sportivă.

Intră pe realitateasportiva.net și află toate noutătile din sport.

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