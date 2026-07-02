Social· 1 min citire

Lovitură pentru absolvenții de Bacalaureat: taxele la facultate cresc considerabil din toamnă

Taxe facultate

Taxe facultate

Scris deStoica Marian
Publicat2 iul. 2026, 08:00
Sursărealitatea.net

Vești proaste pentru elevii de clasa a XII-a, care doar ce au susținut examenul de bacalaureat. Anul universitar 2026 vine cu majorări substanțiale de taxe, atât la instituțiile de stat, cât și la cele private.

Din toamna aceasta, aproape peste tot se scumpesc taxele de studiu.

Creșterile sunt simțite și la universitățile de stat, și la cele private. În unele cazuri, părinții vor plăti cu până la 40% mai mult față de anul trecut pentru același an de facultate. De la Drept la Medicină, Psihologie sau Economie, aproape toate specializările populare s-au scumpit. Unele facultăți ajung să ceară de la 4.000–5.000 de lei pe an și urcă ușor până la zeci de mii de lei, mai ales la medicină.

Ce înseamnă asta? Înseamnă că multe familii vor trebui să strângă mai mult din buget, să caute burse sau să se gândească serios dacă copilul poate lucra în paralel. Iată că educația superioară devine din ce în ce mai scumpă, iar decizia pe care o iau acum absolvenții de liceu va cântări greu în buzunarul părinților.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

bacalaureatabsolventiloviturataxe facultateeducatie

Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe