Construcția podului peste Prut avansează. Guvernul Republicii Moldova a aprobat un nou acord

Guvernul de la Chișinău a aprobat semnarea unui nou acord între Republica Moldova și România privind construirea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de transport de interes strategic, inclusiv a podului rutier de frontieră peste Prut, între localitățile Ungheni de pe ambele maluri ale Prutului. Proiectul face parte din conexiunea rutieră cu Autostrada Unirii A8 din România și include construirea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, informează miercuri Radio Chișinău.

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