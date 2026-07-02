Construcția podului peste Prut avansează. Guvernul Republicii Moldova a aprobat un nou acord

Guvernul de la Chișinău a aprobat semnarea unui nou acord între Republica Moldova și România privind construirea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de transport de interes strategic, inclusiv a podului rutier de frontieră peste Prut, între localitățile Ungheni de pe ambele maluri ale Prutului. Proiectul face parte din conexiunea rutieră cu Autostrada Unirii A8 din România și include construirea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, informează miercuri Radio Chișinău.
Ministrul moldovean al infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a declarat că noul pod reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate între Republica Moldova și România din ultimii 60 de ani. Potrivit lui Vladimir Bolea, noul document răspunde necesităților apărute pe parcursul implementării proiectului și prevede extinderea investițiilor în infrastructura conexă, precum și valorificarea oportunităților de finanțare din fonduri europene.
'Construcția noului pod rutier peste Prut, între Ungheni (R.Moldova) și Ungheni (România) este unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate între Republica Moldova și România din ultimii 60 de ani', a declarat ministrul moldovean, subliniind că 'proiectul pe care îl prezentăm astăzi creează cadrul necesar pentru realizarea acestui obiectiv strategic'.
Acordul, conform noilor necesități
Acordul stabilește condițiile de cooperare pentru construirea, exploatarea și întreținerea podului, precum și altă infrastructură de transport de interes strategic. Noul acord propus spre semnare îl înlocuiește pe cel semnat în anul 2022 și răspunde noilor necesități apărute în parcursul implementării proiectului, inclusiv prin extinderea investițiilor în infrastructura conexă și valorificarea oportunităților de finanțare europeană, a mai spus Vladimir Bolea.
Prin realizarea acestui proiec se va îmbunătăți conexiunea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, se va reduce timpul de traversare a frontierei, va fi facilitat comerțul și vor fi create noi oportunități pentru investiții și dezvoltarea economică a regiunii Ungheni a Republicii Moldova.
Proiectul podului de la Ungheni face parte din dezvoltarea conexiunii rutiere dintre Republica Moldova și România prin Autostrada Unirii A8. Tronsonul aflat pe partea română va avea o lungime de 15,5 kilometri și va include aproximativ 5 kilometri de autostradă construiți pe teritoriul Republicii Moldova, fiind primii kilometri de autostradă realizați în țară.
Memorandumul dintre Republica Moldova și România privind coordonarea implementării proiectului va fi semnat joi la București. Documentul stabilește cadrul de colaborare dintre cele două state pentru realizarea segmentului transfrontalier al autostrăzii, transmite Radio Chișinău.