Arbitrul Istvan Kovacs, premiat de UEFA cu un meci în optimile Europa League
17 mar. 2026, 12:58
Actualizat: 17 mar. 2026, 13:01
Scris de Realitatea de Botosani
Sursă: realitatea.net
O brigadă românească va conduce partida Roma – Bologna
Acuzat de oficialii echipei Dinamo pentru că nu a văzut faultul asupra lui Musi, în derby-ul Rapid-Dinamo, Istvan Kovacs a primit o nouă delegare din partea forului continental.
El va conduce brigada de arbitri la meciul dintre AS Roma şi Bologna, programat joi, 19 martie, de la ora 22:00, pe Stadio Olimpico din Roma.
Alături de Kovacs vor fi asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi și pe al patrulea oficial Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Tiago Martins (Portugalia) și Bram Vam Driessche (Belgia).
În tur, pe Stadio Renato Dall'Ara, din Bologna, au marcat Federisco Bernardeschi şi Lorenzo Pellegrini.
