Trump anunță pacea, dar bombele continuă să cadă. Confuzie totală în Orientul Mijlociu

Anunțul făcut de Donald Trump privind un posibil acord între Statele Unite și Iran a stârnit numeroase reacții pe scena internațională, însă situația din Orientul Mijlociu rămâne departe de a fi clarificată. Deși liderul american a vorbit despre un armistițiu și despre începutul unui proces de pace, atacurile din regiune continuă.
Potrivit informațiilor apărute în ultimele ore, o primă etapă a acordului ar urma să fie oficializată vineri, la Geneva. Trump a dorit să ajungă la summitul G7 cu un mesaj optimist privind reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu și a transmis că au fost făcuți pași importanți în dialogul cu Teheranul.
Cu toate acestea, există diferențe semnificative între modul în care părțile implicate descriu înțelegerea. Autoritățile iraniene vorbesc despre un armistițiu permanent, în timp ce pe teren confruntările nu s-au oprit complet.
Schimburile de atacuri dintre Israel și Hezbollah continuă, iar autoritățile israeliene au transmis că nu intenționează să își retragă trupele din sudul Libanului, aspect care ridică semne de întrebare cu privire la implementarea unui eventual acord de pace.
În cursul nopții, Donald Trump a reacționat pe platforma sa de comunicare după apariția informațiilor privind medierea pakistaneză și discuțiile dintre Washington și Teheran.
„Nave ale lumii, porniți motoarele. Să curgă petrolul!”, a scris liderul american, sugerând că tensiunile din regiune ar putea intra într-o nouă etapă.
Piețele financiare au răspuns rapid la aceste evoluții. Prețul petrolului a înregistrat o scădere de peste 4%, coborând până în jurul valorii de 84 de dolari pe baril, pe fondul speranțelor că riscurile asupra aprovizionării globale cu energie s-ar putea reduce.
Evoluția cotațiilor a fost spectaculoasă în ultimele săptămâni. Dacă înaintea izbucnirii conflictului petrolul Brent era tranzacționat la aproximativ 70 de dolari pe baril, în perioada de maximă tensiune prețul a urcat până la 120 de dolari pe baril.
În ciuda optimismului afișat de Washington, rămâne de văzut dacă negocierile vor conduce la o încetare reală și durabilă a ostilităților sau dacă anunțul făcut de Donald Trump reprezintă doar primul pas într-un proces diplomatic mult mai complex.