Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu: 14 morți în urma atacurilor israeliene din Liban

Sursă: realitatea.net

Cel puțin 14 persoane au fost ucise în sudul Libanului în urma atacurilor lansate de armata israeliană, potrivit autorităților de la Beirut. Tensiunile din regiune continuă să crească, în timp ce Iranul amenință cu noi represalii, iar Israelul anunță interceptarea unei ținte aeriene venite din Yemen.

Atacurile israeliene asupra sudului Libanului au provocat luni moartea a cel puţin 14 persoane, a anunţat Ministerul Sănătăţii din Liban, dintre care şapte au murit după ce Iranul a ameninţat că va ataca din nou Israelul dacă acesta va continua să bombardeze ţara.

Între timp, gruparea Hezbollah, susţinută de Iran, a declarat că a vizat trupele israeliene aflate pe teritoriul Libanului, dar nu a revendicat niciun atac pe teritoriul israelian.

„Un raid al inamicului israelian asupra oraşului Tyre, în apropierea centrului Crucii Roşii, a dus la 5 martiri şi 8 răniţi, dintre care patru erau paramedici ai Crucii Roşii”, a declarat Ministerul Sănătăţii din Liban într-un comunicat.

Ulterior, acesta a raportat că un atac asupra localităţii Marwanieh, tot în sud, a ucis două persoane, inclusiv un copil, şi a rănit 10.

Armata israeliană a declarat marţi dimineaţă că a interceptat o ţintă aeriană provenind din Yemen, dar nu au existat victime.

„O ţintă aeriană suspectă provenind din Yemen a fost interceptată. Incidentul s-a încheiat. Nu au fost raportate victime”, a declarat IDF, adăugând că incidentul a avut loc în regiunea Eilat.