Advertising
Social· 1 min citire
Spectacol rar pe cer, posibil miercuri noapte după puternica erupție solară X1.9
Spectacol rar pe cer, posibil miercuri noapte după puternica erupție solară X1.9
Spectacol rar pe cer, posibil miercuri noapte după puternica erupție solară X1.9
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:23Nouă luni de la explozia din Rahova, imobilul e în continuare în pericol de prăbuşire
- 14:20Soția bărbatului aspirat pe jumătate în afara avionului Ryanair, mărturie cutremurătoare: „Dacă murim, murim împreună”
- 12:52Viorel Pașca își vrea bătrânii înapoi la azile și promite că intră în legalitate
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News