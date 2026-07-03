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Interviu exploziv cu patronul azilului groazei din Bihor. Viorel Pașca neagă toate acuzațiile.”Aici e o prostie”
Viorel Pașca
Publicat3 iul. 2026, 13:52
Sursărealitatea.net
Viorel Pașca, directorul azilului groazei, a negat acuzațiile care i s-au adus și declarat într-un interviu exploziv difuzat de Realitatea PLUS că de fapt spitalele și celelalte instituții ale staui-ar fi adus pacienți bolnavi în grijă.
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