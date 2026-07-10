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Mozaicul cu versuri din fața Teiului lui Eminescu a fost distrus
FOTO: ziaruldeiasi.ro
Aleea-mozaic din fața statuii lui Mihai Eminescu, amplasată lângă celebrul tei din Parcul Copou, din Iași, a fost grav afectată în timpul lucrărilor de înlocuire a bordurilor.
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