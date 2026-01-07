„Picătura care a umplut paharul”. Ce l-ar fi determinat pe Trump să ordone atacul din Venezuela după gesturile lui Maduro

Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă, marți, că decizia de a acționa împotriva regimului de la Caracas ar fi fost influențată și de comportamentul public al lui Nicolás Maduro, pe care l-a perceput drept o ironie directă la adresa sa.
Potrivit unor surse apropiate echipei de la Casa Albă, citate de Forbes, gesturile repetate ale liderului venezuelean, inclusiv imitarea dansului caracteristic al lui Trump, ar fi contribuit la hotărârea finală a președintelui SUA privind capturarea lui Maduro. Sursele susțin că acest episod ar fi fost „picătura care a umplut paharul”.
Donald Trump a făcut referire directă la acest subiect într-un discurs susținut marți, 6 ianuarie, în fața republicanilor, unde l-a descris pe liderul de la Caracas într-un ton disprețuitor.
„Un tip violent – se urcă acolo și încearcă să imite puțin dansul meu”, a spus Trump.
Declarațiile vin în contextul unui material publicat de The New York Times, care arată că „dansurile publice constante și alte manifestări de nonșalanță ale lui Maduro din ultimele săptămâni” au fost interpretate de administrația Trump drept un semn că liderul venezuelean nu a luat în serios avertismentele transmise de Washington. Informațiile se bazează pe mărturiile a două surse anonime familiarizate cu procesul decizional de la Casa Albă.
Nicolás Maduro a apărut de mai multe ori dansând la evenimente publice, imitând mișcările care l-au făcut celebru pe Donald Trump. În zilele premergătoare capturării sale, după ce Statele Unite ar fi lansat un atac cu drone asupra unei instalații portuare suspectate că era folosită de carteluri de droguri, Maduro părea să minimalizeze situația.
În acele apariții, liderul venezuelean a dansat pe scenă și a repetat în limba engleză mesajul „no crazy war” (”fără războaie nebune”), gesturi care, potrivit presei americane, ar fi fost interpretate la Washington drept o provocare directă.