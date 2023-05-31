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Percheziții la braconierii din Botoșani

Percheziții la braconierii din Botoșani

Percheziții la braconierii din Botoșani

Scris de Sergiu Badarau Publicat: 31 mai 2023, 16:27

Percheziţiile au avut loc în comunele Coţuşca, Viişoara, Mileanca, Havârna şi Hudeşti. 

Poliţiştii din Botoşani au făcut  percheziţii la locuinţele unor persoane suspectate de braconaj cinegetic sau piscicol, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ), Delia Nenişcu. 

Potrivit sursei citate, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Darabani au pus în executare 20 de mandate de percheziţie la persoane bănuite de practicarea vânătorii cu laţuri, ogari sau metişi de ogari, deţinerea sau utilizarea uneltelor de plasă tip monofilament şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Percheziţiile au avut loc în comunele Coţuşca, Viişoara, Mileanca, Havârna şi Hudeşti.

„Au fost identificate 46 de exemplare canine din rasa Ogar, iar 19 dintre acestea au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, întrucât nu erau îndeplinite condiţiile legale privind deţinerea şi sterilizarea acestora. De asemenea, au fost identificate şi ridicate în vederea continuării cercetărilor un autoturism, peste 2 kilometri de plasă tip monofilament, leşuri de animale, precum şi alte bunuri folosite la comiterea infracţiunilor”, a precizat Nenişcu.

În acelaşi context, au fost aplicate 21 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor legale privind regimul de deţinere al câinilor şi pentru nerespectarea prevederilor legale privind Codul fiscal, în valoare de 48.000 lei.

Sursa: Realitatea de Botosani

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