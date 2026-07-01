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Actualitate· 1 min citire
Vreme extremă în România! Autoritățile au activat Comitetul de urgență din cauza riscurilor majore
Diana Buzoianu
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a convocat miercuri Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU), în contextul avertizărilor meteorologice și hidrologice emise pentru perioada 1–3 iulie. Măsura vine ca urmare a prognozelor care indică un episod de vreme severă ce afectează mai multe regiuni ale țării.
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