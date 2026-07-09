Advertising
Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce avem nevoie de rutină?
De ce avem nevoie de rutină și cum ne influențează aceasta sănătatea fizică și psihică? Află răspunsurile în ediția Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru.
Citește și
- 08:07Mai puțin somn, mai multe kilograme? Ce arată un nou studiu
- 08:06Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce căscăm?
- 15:15Rogobete îl atacă pe Bolojan pe tema asistenței sociale: „Nu poți cere performanță unui sistem pe care l-ai slăbit deliberat”
- 13:37Grevă generală în sănătate. SANITAS acuză Guvernul că a ignorat revendicările angajaților: CALENDARUL protestelor
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News