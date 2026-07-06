Alertă la Spitalul Judeţean Botoșani. Pompierii au intervenit de urgență în urma unor posibile scăpări de gaze

Publicat 6 iul. 2026, 11:26 Actualizat 6 iul. 2026, 11:34 Sursă Realitatea.Net

Momente de panică la Spitalul Județean Botoșani, luni dimineață, după ce în curtea unității medicale a fost semnalat un miros puternic de gaz. Pompierii au intervenit de urgență, iar în urma verificărilor au stabilit că mirosul provenea, de fapt, din rețeaua de canalizare.

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