Sanatate· 1 min citire

Alertă la Spitalul Judeţean Botoșani. Pompierii au intervenit de urgență în urma unor posibile scăpări de gaze

FOTO: News.ro

FOTO: News.ro

Realitatea de Botosani
Scris deRealitatea de Botosani
Publicat6 iul. 2026, 11:26
Actualizat6 iul. 2026, 11:34
SursăRealitatea.Net

Momente de panică la Spitalul Județean Botoșani, luni dimineață, după ce în curtea unității medicale a fost semnalat un miros puternic de gaz. Pompierii au intervenit de urgență, iar în urma verificărilor au stabilit că mirosul provenea, de fapt, din rețeaua de canalizare.

„Pompierii botoşăneni au fost solicitaţi, în urmă cu puţin timp, pentru a asigura măsurile de prevenire în cazul unei posibile scăpări de gaze, pe strada Marchian, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati  Botoşani”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani.

Reprezentanții instituției au menţionat că la faţa locului s-au deplasat două echipaje din cadrul Detaşamentului Botoşan, cu două autospeciale de intervenţie şi echipamente specifice pentru măsurarea concentraţiei de gaz metan şi o echipă a furnizorului de gaze naturale.

În urma verificiărilor, pompierii au constatat că mirosul provenea de la canalizare.


Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

miros de gazspitalul judetean botosanialerta

Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe