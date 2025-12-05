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Politica· 1 min citire
„România Nu Este de Vânzare”: Opoziția depune astăzi, în Parlament, moțiune împotriva Guvernului Bolojan
„România Nu Este de Vânzare”: Opoziția depune astăzi, în Parlament, moțiune împotriva Guvernului Bolojan
Zi crucială în Parlament
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