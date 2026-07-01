Ilie Bolojan rupe tăcerea despre relația cu Nicușor Dan: „Nu am simțit astfel de lucruri”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 iul. 2026, 21:48

Președintele PNL și premierul interimar, Ilie Bolojan, a comentat relația pe care o are cu președintele Nicușor Dan, după ce a fost întrebat, în cadrul unui podcast, dacă are impresia că șeful statului îi este ostil.

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