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Radu Miruță, propus ministru interimar al Apărării după demisia lui Ionuț Moșteanu

Radu Miruță, propus ministru interimar al Apărării după demisia lui Ionuț Moșteanu

Radu Miruță, propus ministru interimar al Apărării după demisia lui Ionuț Moșteanu

Realitatea de Botosani
Scris de Realitatea de Botosani Publicat: 28 nov. 2025, 12:29

Bolojan a anunțat oficial că îl va propune pe Radu Miruță pentru a prelua interimar conducerea Ministerului Apărării Naționale

Premierul Ilie Bolojan a anunțat oficial că îl va propune pe Radu Miruță pentru a prelua interimar conducerea Ministerului Apărării Naționale, după demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru și vicepremier al Guvernului României.

„Am luat act de demisia domnului Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului României. Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului. Îi voi propune președintelui României ca interimatul funcției să fie asigurat de dl Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

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