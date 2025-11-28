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Politica· 1 min citire
Radu Miruță, propus ministru interimar al Apărării după demisia lui Ionuț Moșteanu
Radu Miruță, propus ministru interimar al Apărării după demisia lui Ionuț Moșteanu
Bolojan a anunțat oficial că îl va propune pe Radu Miruță pentru a prelua interimar conducerea Ministerului Apărării Naționale
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